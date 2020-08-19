Лукашенко призвал КГБ разобраться с организаторами беспорядков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету государственной безопасности (КГБ) республики выявить организаторов уличных беспорядков. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что разобраться с каналами их финансирования необходимо, «как бы это ни было сложно». Он призвал силовиков «работать по максимуму».

Вместе с КГБ на этом направлении должны активизировать работу и другие ведомства. Зарубежные потоки финансирования протестных акций предстоит также отслеживать Госпогранкомитету, а по линии МИД — довести информацию о недопустимости поддержки оппозиции зарубежным политическим силам.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. Белорусские власти не могут отследить все поступающие средства, большие суммы направляются наличными. Он добавил, что финансирование беспорядков является их разжиганием, и пригрозил лидерам западных государств ответственностью за эти действия.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты из-за итогов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись силовиками. По последним данным, жертвами столкновений граждан с силовиками стали четыре человека.