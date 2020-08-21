Украинцам запретят ездить в Белоруссию без загранпаспорта

Для граждан Украины изменят режим пропуска через границу Белоруссии. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба на своем сайте.

С начала сентября украинцам запретят свободный въезд в соседнюю республику по внутреннему паспорту. В ведомстве это объяснили приостановкой соглашения с Белоруссией о безвизовом режиме. Граждане смогут попасть на территорию республики только при наличии загранпаспорта.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что новые меры вводятся из соображений защиты граждан и позволят сократить очереди на границе, поскольку для пропуска по загранпаспорту необходимо лишь просканировать чип. По чьей инициативе было приостановлено украинско-белорусское соглашение, не уточняется.

19 августа действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза поручил усилить охрану границы по всему периметру, чтобы не допустить проникновения в страну «боевиков, оружия, боеприпасов», а также перекрыть идущее с Запада финансирование протестов.

На том же совещании он пригрозил лидерам западных государств, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому, ответственностью за разжигание беспорядков.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ, объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.