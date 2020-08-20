Зеленский назвал бредом сообщения о «сливе» операции по захвату «вагнеровцев»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, передает «ЛIГА.Новости».

«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали "Комсомольскую правду" (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию на Украине. Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции», — заявил украинский лидер.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина из ЧВК Вагнера. Минск заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.

7 августа «Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что арест россиян в Белоруссии оказался провокацией спецслужб Украины. А 19 августа главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией. Однако операция провалилась из-за офиса президента Зеленского.