У России появились доказательства причастности Украины к делу бойцов ЧВК

Провокация с задержанием в Белоруссии 33 россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера была организована украинскими спецслужбами. Доказательства, подтверждающие это, уже имеются у российских правоохранительных органов в «весомом объеме», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в компетентных органах России.

«По результатам работы с вернувшимися в Россию гражданами данная версия [о причастности украинских спецслужб] получает все больше подтверждений», — подчеркнул собеседник агентства.

Так источник прокомментировал появившееся ранее заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что она не причастна к переброске и задержанию на территории Белоруссии бойцов российской ЧВК. Как заявили в ведомстве, подобные сообщения являются фейком и сознательной манипуляцией.

До этого, 18 августа, главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов и издание «Украинская правда» сообщили, что поездка бойцов ЧВК Вагнера в Белоруссию была частью спецоперации СБУ. По информации их источников, СБУ и Минобороны Украины больше года назад якобы начали проведение операции, целью которой было выманить на украинскую территории россиян, участвовавших в конфликте в Донбассе. Утверждалось, что потом их планировали использовать для обмена пленными с Россией.

14 августа стало известно, что Минск передал Москве 32 задержанных. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории республики.

33 гражданина России задержали в Белоруссии в конце июля. Минск счел их боевиками ЧВК Вагнера, которые якобы готовят теракт и массовые беспорядки перед президентскими выборами. Их также связывали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты республики Сергея Тихановского. Часть задержанных в Минске россиян служила в самопровозглашенной Донецкой народной республике.