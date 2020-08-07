Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

Арест в Белоруссии 33 россиян, которых отнесли к бойцам ЧВК Вагнера, оказался провокацией спецслужб Украины. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

По словам собеседника, вербовка группы началась со звонка из Сирии. Источник рассказал, что некий «Сергей Петрович» обзванивал бывших бойцов ЧВК «Вагнер» с предложением «поработать на охране нефтяных объектов в Сирии».

Один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной «Шаман») вызвался помочь «Сергею Петровичу» найти группу для работы. Он должен был подыскать 180 человек. Позже «Шаману» сообщили, что «Сергей Петрович» погиб в Ливии, и через несколько дней на него вышел новый куратор. Также позднее выяснилось, что номера, с которых ему звонили, были недействительными. По словам источника в российских спецслужбах, услуги «Шамана» по рекрутингу были оценены в 14 тысяч долларов, которые положили на его счет через банкомат.

Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск в июле и августе, оттуда им предстоял маршрут Стамбул-Гавана-Каракас. При этом выяснилось, что все авиабилеты приобретались на территории Украины. Перед вылетом, 25 июля, «Шаману» рассказали об отмене рейса и дали указание уничтожить старые билеты. Отмечается, что, порвав билеты, россияне уничтожали важные улики.

4 августа Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту рассказал об еще одном отряде «российских боевиков» из частных военных компаний (ЧВК), который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Он выразил возмущение тем фактом, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», в то время когда нужно заниматься уборкой урожая.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.