В США предрекли разногласия между Россией и Европой после выборов в Белоруссии

В США рассказали о «бурных последствиях» предстоящих выборов в Белоруссии при победе опозиции и предрекли в этом случае разногласия между Россией и Западной Европой. Статья с такими прогнозами опубликована в американском Stratfor.

Старший глобальный аналитик Сим Тэк (Sim Tack) утверждает, что смена режима в Белоруссии усилила бы геополитическое соперничество России и Европейских стран. Он аргументирует это тем, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская явно ориентирована на Запад, а значит с получением власти может сблизиться с Евросоюзом и США.

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«Для России такой геополитический сдвиг представляет собой открытую экзистенциальную угрозу: Белоруссия остается последним реальным буфером между ней и НАТО. Утратив влияние на Белоруссию, Россия лишится стратегической глубины и оголит свое ядро угрозе расширения западного влияния до своих границ — а это менее 400 километров от Москвы», — считает Тэк и подчеркивает, что это будет означать поражение России в борьбе с расширением НАТО на востоке.

Автор также предполагает, как поступит Москва, чтобы не потерять Минск. По его мнению, она может «пойти на многое — вплоть до развертывания скрытых военных действий — лишь бы контролировать передачу политической власти в Белоруссии». Об этом, утверждает Тэк, свидетельствует ситуация с арестом россиян в Белоруссии, показавшая, что Россия «такие планы уже готовит».

Подводя итог, аналитик подчеркивает, что страна не будет бездействовать в случае реального риска полностью упустить Белоруссию на Запад.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. 29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых назвали участниками ЧВК Вагнера. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков в преддверии выборов.