Кандидат в президенты Белоруссии назвал неактуальным союзный договор с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев назвал неактуальным союзный договор с Россией, передает РИА Новости.

По мнению Дмитриева, документ содержит много положений, которые никто не собирается выполнять, но которые «являются постоянным поводом злиться друг на друга». Поэтому нужно «перевернуть страницу» и заключить новое соглашение.

«Мы должны так же ездить друг к другу без проблем, так же иметь возможность работать, получать образование друг у друга, пенсии, платить налоги», — сказал кандидат. Граница должна быть без погранпостов, но полное отсутствие контроля ведет к «наркотрафику, спекуляциям, нелегальной миграции», добавил он.

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Дмитриев призвал «добавить правду» в «дружеские отношения» России и Белоруссии, а также оставить «надежды 1990-х», когда все думали, что скоро появится новый СССР.

«Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций», — заявил политик.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. 29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых назвали участниками ЧВК Вагнера. Их обвинили в подготовке массовых беспорядков в преддверии выборов. Минск утверждает, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Позже Лукашенко заявил, что Россия променяла братские отношения на партнерские.