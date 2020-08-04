Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии

Если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту. Запись трансляции доступна на YouTube.

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.

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Ранее Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, россияне были направлены в страну специально, они дожидались дальнейших распоряжений.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. В Кремле отвергли все обвинения.

Баллотирующийся на шестой срок Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов» и предупреждал, что республика может лишиться части своей территории.