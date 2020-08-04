Лукашенко порассуждал о «цветной революции» в Белоруссии

В информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Об этом заявил белорусскому народу и парламенту президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мир вошел в эпоху гибридных войн и "цветных революций". И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — порассуждал он.

Лукашенко заявил, что на Белоруссии решили отработать новые революционные технологии, но этого не выйдет.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщал, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.