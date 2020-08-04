Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику. Об этом заявил писатель Захар Прилепин, под руководством которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) служила часть задержанных в Минске россиян, сообщает «Интерфакс».

«Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом (частное охранное предприятие — прим. «Ленты.ру»), они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что россияне могли направляться через Белоруссию в Венесуэлу для охраны нефтяных месторождений.

29 июля под Минском задержали 33 граждан России, которых белорусские власти считают «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. По его словам, розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, продолжается.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.

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