Белоруссия объяснила отказ приглашать иностранных наблюдателей на выборы

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина объяснила отказ приглашать на президентские выборы иностранных наблюдателей. Об этом в среду, 5 августа, сообщает Sputnik Беларусь.

«Мы не приглашали ни один ЦИК ни из одной страны. Это было связано с тем, что мы не можем обеспечить своим коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса», — сказала Ермошина.

Она напомнила, что в Белоруссии нет карантина, а также отметила, что штат ЦИК маленький и не может создать безопасные условия для каждой делегации.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия не получала приглашения на президентские выборы в Белоруссии. Российские наблюдатели, которые обычно входят в миссию ОБСЕ, не смогут приехать в республику, поскольку организация была приглашена с опозданием. Представителей ЦИК РФ не будет и в составе миссии СНГ из-за «специфического отношения» белорусских властей к эпидемиологической ситуации.