Глава ЦИК Белоруссии предложила сделать платным участие в президентских выборах

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предложила сделать платным участие в президентских выборах, передает «Sputnik Беларусь».

По словам Ермошиной, сегодня в Белоруссии стать кандидатами могут люди без работы и образования, «ведущие непонятный образ жизни». Если бы ЦИК не проверял «с пристрастием» заявления о регистрации инициативных групп, то участвовать в выборах могли бы 55 кандидатов, «которым нужна была лишь площадка для митинга».

Ермошина отметила, что на Украине для участия в выборах нужно внести крупный залог. Если кандидат не проходит во второй тур, деньги зачисляются в бюджет. «Но у нас страна небогатых людей. Нельзя делать выборы только для олигархов. Поэтому я предлагаю: кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги», — пояснила она.

Такой шаг подтвердит серьезность намерений и позволит не допускать к выборам «деклассированные элементы», добавила глава ЦИК. Средства могут быть использованы для оплаты работы инициативной группы и печати рекламы.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Его главные оппоненты, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не зарегистрированы. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Белорусские власти утверждали, что за ним стояли кукловоды из «Газпрома». В выборах участвует Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться. Недопуск и арест оппозиционных кандидатов вызвали массовые акции протеста, которые перерастали в стычки с ОМОНом.