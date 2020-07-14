Акции протеста в Белоруссии переросли в стычки с ОМОНом

RT

В Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Кадры одного из столкновений опубликованы в Telegram-канале RT.

На видео заметно, как бойцы спецподразделения пытаются поймать протестующих. Пока те убегают, другие участники акции сами бросаются с боем на силовиков. По данным правозащитного центра «Весна», которые приводит РИА Новости, в Белоруссии задержано уже более ста человек.

Материалы по теме Ветер западный Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов? «Он просто живет на расслабоне» Соперник президента Белоруссии — об ошибках Лукашенко, народной депрессии и союзе с Россией

Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. В столице протестующие заняли улицу Немига.

Сам Бабарико в настоящий момент находится в СИЗО. Его подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Он уже обратился в комитет по правам человека ООН, заявив о необоснованном задержании и заключении под стражу.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Особый резонанс среди населения страны вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал последнему в регистрации в качестве кандидатов. Не был допущен и еще один оппонент Лукашенко, Виктор Цепкало. Светлана Тихановская, жена задержанного блогера, сможет принять участие в выборах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!