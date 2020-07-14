Бабарико обратился в ООН из-за заключения под стражу

Незарегистрированный ЦИК Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу. Об этом сообщает TUT.by.

Как пояснили адвокаты Бабарико, в поданном заявлении говорится о нарушении девятой статьи Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания и заключения под стражу.

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Кроме того, Бабарико призвал комитет обратиться к белорусским властям и предпринять срочные меры, в том числе выразить «просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах».

Бабарико находится в СИЗО КГБ с 19 июня. Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Белорусские власти считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из "Газпрома"».

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту действующего президента Александра Лукашенко, Виктору Цепкало. Помимо Лукашенко Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

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