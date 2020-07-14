На акции протеста в Минске начались задержания

На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Белоруссии в Минске начались задержания. Об этом сообщается в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Правоохранители задерживают протестующих с бело-червоно-белой символикой. Уточняется, что под задержания попадают и случайные прохожие.

В сообщении говорится, что правоохранители действуют жестко. Некоторые участники протестной акции сопротивляются задержаниям.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту Лукашенко, Виктору Цепкало. Светлана Тихановская, жена задержанного блогера, сможет принять участие в выборах.

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