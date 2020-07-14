МИД Белоруссии призвал не грозить стране санкциями

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз призвал международных партнеров не грозить республике санкциями. Об этом сообщает «TUT.by».

По его словам, Белоруссия — страна не идеальной демократии, но способна без подсказок «внешних управляющих» определить, что и как нужно делать. Глаз отметил, что «такие учителя обычно быстро забывают о своих уроках, когда речь идет о наведении порядка и законности в собственных странах». Он считает, что белорусский народ «сам сделает выбор без подсказки доброжелателей извне».

«Для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать. Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будут определять ход избирательного процесса в нашей стране», — заявил Глаз. Пресс-секретарь резюмировал, что Белоруссия не потерпит угроз, откуда бы они ни исходили.

13 июля глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что озабоченность вызывает ситуация «вокруг прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов». 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации на президентских выборах оппозиционеров Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.