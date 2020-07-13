МВД Белоруссии пригрозило блокировать соцсети в случае угрозы нацбезопасности

В Министерстве внутренних дел Белоруссии констатировали, что через социальные сети осуществляется подготовка «незаконных акций и вербовка новых сторонников». Об этом пишет Tut.by.

«Наиболее одиозные, радикально настроенные лица ведут персональные видеоблоги и паблик-чаты в YouTube, Facebook, "ВКонтакте". Повторюсь: происходящее в стране — это часть политтехнологии, которая направлена на достижение одной простой цели — расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране», — заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

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Он предупредил, что в случае угрозы национальной безопасности и распространения любой деструктивной информации МВД Белоруссии сможет эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к соцсетям.

Казакевич считает, что оппозиция пытается «породить недоверие, ненависть» граждан не только к чиновникам, но и правоохранительным органам посредством распространения фейков в интернете. Также оппозиционеры стараются «расшатать сознание» самих милиционеров и военнослужащих, чтобы посеять в них страх, неуверенность и нежелание выполнять свои обязанности.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Действующий президент страны Александр Лукашенко заявлял, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов».

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