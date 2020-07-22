Белоруссия проинформировала США о нюансах избирательной кампании

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей проинформировал заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла о нюансах избирательной кампании в республике. Об этом сообщается на сайте МИД.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Собеседники обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, региональную и международную повестку.

«По просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской кампании в Республике Беларусь», — сказано в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Действующий глава республики Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Двух главных соперников Лукашенко — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало — не зарегистрировали кандидатами. При этом Бабарико находится в СИЗО. К участию в выборах допустили Светлану Тихановскую — жену арестованного блогера Сергея Тихановского, который также собирался баллотироваться в президенты. Избирательная кампания сопровождается массовыми акциями протеста, которые нередко перерастают в стычки с ОМОНом.