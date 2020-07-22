Оппозиция объявила план сопротивления власти Лукашенко

У объединенного штаба оппозиции в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской есть план действий и во время, и после выборов 9 августа. Об этом заявила его представительница Мария Колесникова, передает Tut.by.

По ее словам, режим президента Александра Лукашенко может справиться с акциями на площади, но не с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства.

«И остаются два пути. Либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, противостоящим большинству. На реформы нужна смелость, на полицейское государство — деньги. Ни того, ни другого у режима нет», — сказала Колесникова, объявляя о планах оппозиции.

Она выразила уверенность, что тактика бойкота не сработает и призвала молчаливое большинство к действиям, в том числе, поддержать уволенных и задержанных. Колесникова полагает, что сопротивление для ненасильственной смены власти будет непростым, но большинству противостоять страшнее, чем вышестоящему начальству.

«Есть много опасностей на этом пути. Во-первых, это долго. Выборами все может и не решиться, выражать несогласие придется очень долго. Хватит ли у людей терпения и сил? Это требует участия каждого. Нас должно быть большинство. Приходится верить только в себя и в таких же людей, как мы», — сказала она.

21 июля объединенная оппозиция заявила о готовности сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Лукашенко. Действующего президента они пригласили на дебаты.