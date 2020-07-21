Лукашенко порассуждал о жизни погоняемых кнутом белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы в стране не проводилась социально-ориентированная, народная политика, то к власти пришли бы другие люди. Об этом он сказал на встрече с должностными лицами, депутатами и руководителями предприятий Гомельской области, передает Tut.by.

«Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Белоруссии. Надо расшатать, раскачать», — порассуждал Лукашенко.

Во время визита в Гомель он открыл центральную городскую поликлинику. По его словам, медицинские показатели по Гомельской области «не хуже, чем у европейцев». «И это результат той огромной работы, которую мы проделали в здравоохранении за последние годы», — считает президент.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года.