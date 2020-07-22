Соперница Лукашенко вышла в телеэфир и рассказала о рейтинге президента

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении. Видео выступления было опубликовано в Telegram-канале TJ.

Тихановская заявила, что у действующего президента Александра Лукашенко очень низкие рейтинги. Она отметила, что белорусы все активнее требуют освобождения оппозиционных политиков из тюрем. Политик также рассказала о том, как невинных людей задерживают прямо на улице.

Ранее представительницы объединенного штаба оппозиции в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что готовы сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Лукашенко. По словам главы штаба, они пригласили Лукашенко на дебаты, однако президент вряд ли пойдет на это.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.