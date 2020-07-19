Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину». Об этом они поведали принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Женщины объединили усилия после того, как ЦИК Белоруссии снял с выборов большинство кандидатов-мужчин. «Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», — сказала Вероника Цепкало.

Тихановская уточнила, что их решение объединиться не связано с высказыванием Лукашенко. «Так вышло само собой», — сказала она, напомнив, что ее супруг находится под арестом, Бабарико сидит в СИЗО, а Цепкало самозоировался из-за коронавируса.

29 мая Лукашенко заявил, что белорусское общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину на президентских выборах. «У нас конституция не под женщину, — сказал он. — У нас по конституции президент обладает сильной властью». Его слова возмутили многих граждан.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. Идущий на шестой срок Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.