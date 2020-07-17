Лукашенко рассказал о творящихся на белорусских выборах «странных вещах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на президентских выборах в республике происходят очень странные вещи. Его слова приводит БЕЛТА.

Он пообещал рассказать о них российскому премьеру Михаилу Мишустину, когда они останутся наедине.

«Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом», — сказал он.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК отказал в регистрации основным оппонентам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО. Его недопуск на выборы вызвал массовые акции протеста, которые переросли в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.