Россия захотела избежать «майданов» в Белоруссии

Россия не хочет повторения сценария украинского Евромайдана 2013-2014 годов в Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких "майданах", ни в каких киевских сценариях в Белоруссии», — отметил российский дипломат. Он добавил, что события на Украине стали прививкой для многих государств, в том числе избежать подобного хотят в «братской и самой близкой» Белоруссии.

14 июля недопуск главного соперника Александра Лукашенко Виктора Бабарико на выборы вызвал акции протеста в Белоруссии, которые вылились в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Сам Бабарико находится в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который идет на шестой срок, говорил, что в стране хотят устроить Майдан. Он предупредил, что Белоруссия может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года, пожаловавшись на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию.

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