Лукашенко заявил о готовности перераспределить полномочия и поменять Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своей готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, при создании Конституции сперва надо четко определиться, какая должна быть страна, а затем действовать. Глава государства подчеркнул, что он готов пойти на все, в том числе и на перераспределение властных полномочий. Тем не менее он отметил, что в таком случае необходимо четко определиться, кто за что отвечает, и не допустить столкновения ветвей власти.

Президент рассказал, что единственное, на что он не согласится, — это потеря страной независимости и суверенитета. Он также заявил, что все изменения в стране «пойдут от Конституции, а не от Майдана».

Ранее Лукашенко ответил на слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о цене независимости Белоруссии. По мнению президента, суверенитет и независимость страны не продаются, и поэтому ему ничего не нужно платить. Он также добавил, что «в гробу карманов нет», а деньги «как пришли, так и уйдут».

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