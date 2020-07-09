Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в республике. Его слова приводит БЕЛТА.

На встрече с сотрудниками СМИ он подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности. Президент констатировал, что некоторые, к сожалению, ее так понимают, особенно это касается высказываний в интернете.

«Вы почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — заверил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов». По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.

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