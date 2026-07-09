В Европе признали один факт о поддержке Украины

Жак Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией

У государств Европейского союза нет возможности в достаточной мере финансировать Киев в конфликте с Россией. Такое признание сделал полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Европа поддерживает Украину, потому что считает, что способна это делать. Но на самом деле она знает, что не способна», — выразил мнение он.

Как утверждает Бо, в действительности у Европы нет средств для финансирования Украины, и их нужно занимать.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.