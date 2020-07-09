Лукашенко предостерег от возвращения в 1990-е

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег страну от возвращения в 1990-е, передает БЕЛТА.

На встрече с сотрудниками крупнейших СМИ Лукашенко высказался против радикальных реформ.

«Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год, что весьма странно, и взять ту Конституцию, которая была», — сказал белорусский лидер. По его словам, возвращаться в середину 1990-х и к прежней версии основного закона нельзя ни в коем случае.

Лукашенко добавил, что Конституция «дает направление развития» государству. «Поэтому если мы говорим о реформах, "пераменах", то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах», — сказал политик.

Он также высказался о предложениях сторонников рыночных реформ сократить на предприятиях работников, чтобы они стали «резервом для айтишников». Лукашенко отметил, что прочел об этом перед поездкой на тракторный завод в Минске. «Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу и он станет "резервом для айтишников"», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер пообещал навести порядок со свободой слова в стране.

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