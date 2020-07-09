Лукашенко поддержал конкуренцию и альтернативу

На встрече с представителями СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал наличие в стране конкуренции во всех сферах жизни. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко признался, что всегда требует от чиновников учитывать разные точки зрения при разработке государственных программ. «Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно», — объяснил он.

Глава государства подчеркнул, что иметь разные мнения абсолютно нормально и он это «хорошо воспринимает».

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Два соперника Лукашенко арестованы. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям: «легализация преступных доходов», «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», «крупная взятка». Блогеру Сергею Тихановскому вменяют насилие в отношении сотрудника милиции. Еще у одного претендента на президентский пост, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.

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