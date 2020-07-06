Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришел на интервью без обуви. Соответствующие кадры попали в фильм «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко» на YouTube-канале «АТН: новости Беларуси и мира».

Журналист Андрей Кривошеев рассказал, что Лукашенко объяснил это уважением к труду уборщиц. «Уважая труд уборщиц, я босиком хожу», — сказал белорусский лидер, выходя из лифта.

Все интервью и журналист, и президент Белоруссии, провели без обуви.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран. По словам Венедиктова, это «байка», но журналист пояснил, что позже ему подтвердили факт беседы.

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