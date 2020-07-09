Лукашенко ответил на слова Венедиктова о цене независимости Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о цене независимости Белоруссии. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия», — подчеркнул белорусский президент. По его словам, ему ничего не нужно платить, так как суверенитет и независимость страны не продаются.

Лукашенко также добавил, что «в гробу карманов нет», а деньги «как пришли, так и уйдут». «Это мои убеждения, принципы, идеология», — заключил он.

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