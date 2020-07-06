Венедиктов объяснил скандальные высказывания Соловьева желанием нравиться Путину

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов дал характеристику российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он назвал ведущего «России 1» торгашом и рассказал о его желании снова оказаться рядом с российским президентом.

«Он — циничный и прожженный торгаш. В плохом смысле этого слова», — отметил он. По словам Венедиктова, Соловьев был привилегированным интервьюером президента России Владимира Путина: «Да, подставка для микрофона. Да, подобострастный, вылизывающий. Но мы видим, что последний год у Путина другие российские интервьюеры, а Соловьева нет».

По его мнению, Соловьев «хочет вернуться на это место». «А чтобы вернуться — надо радикализироваться, быть радикальнее президента, чтобы ему понравиться», — заметил Венедиктов.

Журналист пояснил, что не смотрит Соловьева регулярно. «Только когда возникают моменты, которые другие обсуждают. Когда в этом потоке дерьма иногда выскакивает что-то общественно значимое», — уточнил он.

Главред подчеркнул, что считает всю риторику Соловьева наигранной. «Это как с [гендиректором МИА «Россия сегодня»] Дмитрием Киселевым. Мы же помним его в Украине. Я его встречал в российском посольстве, где он лебезил перед [бизнесменом, пятым президентом Украины Петром] Порошенко. Я это видел своими глазами», — заключил Венедиктов.

В 2017 году между Соловьевым и Венедиктовым произошел конфликт из-за нападения на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр. Соловьев обвинил главного редактора радиостанции в травле. Так он отреагировал на намерение Венедиктова обратиться в следственные органы из-за эфира ведущего. По мнению Венедиктова, высказывания Соловьева могли спровоцировать нападение на работников станции.

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