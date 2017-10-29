Соловьев обвинил Венедиктова в травле

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в беседе с kp.ru обвинил главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в травле.

«Венедиктов и "Эхо Москвы" по большому счету начали травлю журналистов ВГТРК и меня лично. Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы», — рассказал он.

«Хотелось бы им напомнить, как они себя вели, когда погибли наши товарищи в Донбассе, как они себя вели, когда рухнул самолет в Сочи. Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память», — добавил Соловьев.

Он также считает, что неприлично пытаться найти политическую подоплеку в произошедшем с Татьяной Фельгенгауэр. «Когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии — это дважды неприлично. Когда [Ксения] Ларина в жесткой форме обвинила меня в причастности к нападению на Фельгенгауэр, при этом приписав мне чужие слова — не могу сказать, что мне это понравилось. Поэтому пришлось поднять в эфире всего лишь историю интернет-постов и выступлений Лариной. Все, что было у меня в эфире — это цитаты госпожи Лариной», — уточнил Соловьев.

При этом ведущий утверждает, что сама идея призывать к противоправным действиям для него неприемлема. «Любой, кто смотрит мои программы и слушает мои радиоэфиры, знает, что я выступаю резко против тортика в лицо, зеленки в глаза и вмешательства в частную жизнь», — заключил он.

27 октября Венедиктов заявил, что намерен указать Следственному комитету России на эфир Соловьева на «Вести FM», посвященный журналистке «Эха» Ксении Лариной. По мнению Венедиктова, эфир Соловьева может провоцировать нападение на работников его станции. Главред также собрался попросить СКР допросить журналистов ВГТРК, в частности канала «Россия 24», где 11 октября вышел сюжет «Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО».

В тот же день Венедиктов объявил о решении временно «эвакуировать» Ларину из России в другую страну. Он объяснил это интересами ее безопасности. За несколько дней до этого Соловьев вместе с коллегой по утренней радиопрограмме «Полный контакт» и журналистом Арменом Гаспаряном обсудили посты Лариной в Facebook.

Нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался мужчина, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ей горло. Атаковавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц, он обвинил ведущую в навязчивом сексуальном преследовании посредством телепатии. Мужчине предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.