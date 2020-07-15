Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в двойных стандартах, передает БЕЛТА.

На встрече с активом Витебской области Лукашенко заявил, что западные соседи и партнеры Минска иногда используют двойные стандарты при оценке ситуации в Белоруссии, особенно в период выборов. «Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений», — сказал политик.

Он напомнил о разгонах протестов во Франции и США. «Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются», — заявил Лукашенко.

По его мнению, западные критики решили «опять потренироваться» на Белоруссии, но у них ничего не получится. Лукашенко добавил, что Белоруссия «не прячется» от наблюдателей. «Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить», — добавил он.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК отказал в регистрации основным оппонентам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО. Его недопуск на выборы вызвал массовые акции протеста, которые переросли в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.