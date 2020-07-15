В Белоруссии возбудили уголовное дело после массовых протестов

МВД Белоруссии возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков после протестных акций в столице. Об этом сообщает БЕЛТА.

Заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько назвал действия протестующих грубо нарушающими общественный порядок и сопряженными с неподчинением сотрудникам правоохранительных органов. Круг фигурантов дела еще не обозначен.

Все размещенные в интернете видеоматериалы приобщены к уголовному делу. В разных местах города сейчас работают следственно-оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте. По последним данным правозащитников было задержано 280 человек.

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