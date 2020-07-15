Иностранных корреспондентов задержали в Белоруссии

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали более десяти сотрудников СМИ, в том числе иностранных, в ходе освещения несанкционированных уличных акций протеста. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов, передает РИА Новости.

В организации заявили, что в ходе акций протеста были задержаны корреспонденты, которые вели прямые трансляции с места событий. После задержания журналистов отпустили.

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В свою очередь заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий позднее сообщил о задержании 14 журналистов. По его данным, четыре сотрудника СМИ пока находятся в отделениях милиции, остальные отпущены.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Митинги из-за отказала допустить к выборам бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту действующего президента Александра Лукашенко, Виктору Цепкало. Помимо Лукашенко Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

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