Названо число задержанных на акциях протеста в Белоруссии

Правозащитный центр «Весна» назвал предварительное число задержанных на акциях протеста в Белоруссии. Информация опубликована в Telegram-канале центра.

Так, по данным правозащитников, по всей стране задержано как минимум 215 человек. Подавляющее большинство — около 150 — в столичном Минске.

Правоохранители никаких цифр по задержанным не дают.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии акции протеста переросли в стычки с ОМОНом. Правоохранители, пытаясь задержать участников митингов, применяют силу. Сами протестующие дают отпор полицейским. Митинги из-за отказа допустить к выборам бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико проходят по всей стране: в Минске, Гомеле и Бресте.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту действующего президента Александра Лукашенко — Виктору Цепкало. Помимо Лукашенко, Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

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