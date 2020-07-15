В Кремле пообещали не вмешиваться в выборы в Белоруссии

Россия не будет вмешиваться в президентские выборы, которые должны пройти в Белоруссии в этом августе. Об этом в среду, 15 июля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле выборы в соседнем государстве оценивают как внутреннее дело Белоруссии. «Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», — пообещал он.

В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство. По его словам, с целью дискредитации официальной власти в интернете распространяются «жуткие фейки». При этом белорусский лидер отметил, что дезинформация идет из России, и он намерен обсудить эту ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным.

В ответ в Кремле заявили, что Белоруссия не представила аргументов о якобы вмешательстве России в процесс выборов, что заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы. Как подчеркнул тогда Песков, Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. 14 июля ЦИК Белоруссии отказал в регистрации в качестве кандидатов Бабарико и еще одному оппоненту Лукашенко — Виктору Цепкало. Помимо Лукашенко, Центризбирком зарегистрировал также активистку Светлану Тихановскую, бывшего депутата парламента Анну Канопацкую, председателя белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя и сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева.

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