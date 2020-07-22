Глава ЦИК Белоруссии попросила членов участковых комиссий не заходить в соцсети

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина попросила членов участковых избирательных комиссий не заходить в соцсети, сообщает kp.by.

Ермошина заявила на заседании ЦИК, что нынешняя избирательная кампания складывается так скандально, что сотрудники участковых комиссий не чувствуют себя защищенными «ни морально, ни физически».

«Я прошу вас, коллеги, на это время — я имею в виду членов участковых избирательных комиссий — прервать всякое общение и выходы в социальные сети, пока они вас не уничтожили окончательно. По крайней мере, вашу самооценку», — сказала глава ЦИК.

Она призвала коллег использовать ресурсы, которые дают информацию, но не оценивают их действия. «Вы обязательно должны быть свободны. Только это даст вам возможность спокойно работать в избирательной кампании», — заключила Ермошина.

Ранее сообщалось, что ЦИК Белоруссии решил уменьшить число наблюдателей на участках из-за пандемии коронавируса. Эта мера осложнит жизнь оппозиции, поскольку массовое наблюдение за ходом голосования было элементом стратегии альтернативных кандидатов.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.