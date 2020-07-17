Глава ЦИК Белоруссии рассказала о «демонизации» ее личности

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что на протяжении долгих лет идет демонизация ее личности. Об этом она рассказала в интервью «Еврорадио».

Она подчеркнула, что обвинения в фальсификациях не имеют под собой оснований, потому что ЦИК не считает голоса, а лишь сводит итоговый результат по данным нижестоящих комиссий.

Также Ермошина заявила, что желание уйти в отставку «как никогда является острым», однако она не сделает этого, пока не доработает до конца свой нынешний срок, который истекает в декабре 2021 года. Глава ЦИК отметила, что только безответственный человек бросает все при первых же трудностях. Вопрос с ее преемником пока не обсуждается.

«Поэтому я буду работать, пока не истечет мой срок, либо лицо, назначившее меня на эту работу, не предложит мне уйти с нее», — подытожила Ермошина.

Лидия Ермошина бессменно возглавляет ЦИК Белоруссии с 1996 года. Белорусская оппозиция и международные организации считают, что в республике постоянно фальсифицируются результаты выборов и референдумов, а их процедура нарушается.