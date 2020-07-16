Названы имена «кукловодов» Бабарико из «Газпрома»

Государственный телеканал «Беларусь 1» назвал имена россиян, связанных с претендентом на пост президента Белоруссии, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, который обвиняется в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Сюжет под названием «Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?» опубликован на YouTube.

После ареста Бабарико председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что деятельность банкира контролировали «кукловоды» из «Газпрома». В расследовании телеканала со ссылкой на представителей Департамента финансового контроля (ДФР) КГК утверждается, что это были экс-зампред «Газпрома», ныне замминистра финансов России Андрей Круглов и бывший директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев.

В 2018 году подрядчик «Газпрома» «Стройгазконсалтинг» открыл счет в Белгазпромбанке. Зампред белорусской «дочки» Сергей Шабан по поручению Бабарико лично ездил в Санкт-Петербург на встречу с Кругловым. За два года было переведено 2,2 миллиарда долларов США, это была схема для отмывания незаконных доходов, утверждают в ДФР.

Под Круглова в Белгазпромбанке разработали «эксклюзивный договор по размещению валютного займа». Общая сумма составила 8,5 миллиона евро, но, став замминистра финансов, Круглов прекратил сотрудничество. Три миллиона евро его жены арестованы.

В конце сюжета журналисты задаются вопросом, «почему московское руководство, зная о схемах в белорусской "дочке", не пресекло их». Госканал не исключает, что Белгазпромбанк был инструментом, «который использовали против интересов Белоруссии».

Бабарико находится в СИЗО. ЦИК Белоруссии отказался регистрировать его кандидатом в президенты. Штаб обжаловал это решение в Верховном суде.