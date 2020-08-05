Москву раскритиковали за неуверенность из-за задержания россиян из ЧВК Вагнера

Москва повела себя слишком неуверенно, когда в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых отнесли к бойцам ЧВК Вагнера. Об этом пишет Пилар Боне в своей колонке для издания El País.

По словам автора, реакция России на события, которые ущемляют ее интересы, в «оппонирующих ей» западных странах и на Украине резко контрастирует с подобными событиями в дружественных государствах: например, Белоруссии. В качестве примера Боне привел арест «российских боевиков».

«В ответ на туманное объяснение [президента Белоруссии Александра] Лукашенко после оскорбительного ареста россиян Москва всего лишь попросила разъяснить ей все связанные с задержанием факты», — пишет автор, отмечая, что такой реакции было недостаточно. По мнению Боне, Россия могла ответить так же жестко, как обычно отвечает Западу. Однако, указывает автор, Москва «демонстрирует неуверенность» в решении подобных проблем со странами, с которыми связана выгодными отношениями.

По словам автора статьи, в подобной ситуации в Великобритании или на Украине Россия вела бы себя иначе. Помимо этого, Боне убежден, что даже США отреагировали бы жестче, если бы 33 американца задержали в Мексике по схожему обвинению.

4 августа Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту рассказал об еще одном отряде «российских боевиков» из частных военных компаний (ЧВК), который был переброшен на юг страны для дестабилизации ситуации. Он выразил возмущение тем фактом, что белорусы вынуждены «бегать ловить их по лесам», в то время когда нужно заниматься уборкой урожая.

29 июля в Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых Минск считает «боевиками» ЧВК Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.