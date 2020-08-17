Подсчитано число пропавших участников протеста в Белоруссии

Издание TUT.by подсчитало, что в Белоруссии пропали 76 участников акций протеста после президентских выборов.

Подавляющее большинство пропавших — мужчины. О некоторых людях есть информация, что они арестованы, но место отбывания наказания неизвестно.

О судьбе других неизвестно ничего, их фамилий нет в списках приговоренных к административному аресту или находящихся в изоляторе. Один из пропавших — директор музея из Гродненской области, который исчез после работы.

Правозащитный центр «Весна» заявил, что не обладает точной информацией о пропавших людях. В МВД Белоруссии сообщили, что, если человек не вышел на связь, родственники или знакомые могут немедленно обратиться в милицию. Закон не устанавливает временные рамки, по истечении которых человек считается пропавшим без вести.

С начала 1990-х годов и по 31 июля 2020-го пропали без вести 2682 белоруса. Данных за август нет, они появятся только 1 сентября, отметили в МВД.

Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что во время протестов два человека погибли, попали в больницу 158. Госпитализированные находятся в стабильном состоянии.