Задержанный диджей узнал замглавы МВД Белоруссии в бившем его силовике

Задержанный за включение песни Виктора Цоя «Мы ждем перемен» диджей Владислав Соколовский заявил, что во время его ареста он был избит замглавы МВД Белоруссии Александром Барсуковым. Об этом сообщает «Наша Нiва».

По словам диджея, на третьи сутки ареста к нему пришел «какой-то начальник». Позже он узнал в нем Барсукова.

«Начальник сказал: "Включил музыку? Перемен захотелось? Столько людей вышли на улицы, столько крови из-за вас. Ну, готовься, сядешь лет на 10". Два раза ударил меня и вышел. Выходя, сказал: "Что это он у вас как в санатории? Сделайте как надо"», — рассказал Соколовский. После этого в камере стало холоднее, и ему перестали откидывать нары на ночь.

13 августа Барсуков заявил, что никаких издевательств над задержанными не было. 14 августа он уточнил, что, по его информации, никого не били в камерах.

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