Глава МВД Белорусcии заявил о готовности ответить беспределом на протестах

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил о готовности ответить симметрично на беспредел протестующих. Об этом он рассказал в интервью изданию Tut.by.

«Когда они звонят детям и женам моих сотрудников, в первую очередь ОМОНовцев, это беспредел. На беспредел я тоже могу ответить беспределом. Пока сдерживаюсь», — заявил министр. Он затруднился уточнить, «сколько будут сдерживаться его инициативные группы», однако «они будут защищаться».

«Когда в местах компактного проживания ОМОНовцев они пытаются нас терроризировать, извините, "ответка" будет такой же. Как будем мы поступать? Да, кто-то вышел против нас там на улице. А если мы найдем их детей и жен, что будет? Мы не можем, мы не имеем права», — подчеркнул Караев. По его словам, мирные акции, которые не предотвратили силовики, переросли в «побоище». В целом же, силовики выступают за мир, заключил глава МВД.

16 августа Караев пообещал разобраться со всеми случаями превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в ходе разгона протестных акций. До этого он принес извинения «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу».

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.