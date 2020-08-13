Глава МВД Белоруссии обвинил провокаторов в порождении ненависти к силовикам

Провокации против белорусских силовиков во время протестов направлены на порождение ненависти к стражам порядка среди мирного населения. Об этом в эфире телеканала «ОНТ» заявил глава МВД республики Юрий Караев, его слова передает РИА Новости.

По его словам, протестующие действуют так ради эскалации насилия. «Для того чтобы породить к нам ненависть, вовлечь в это людей, которые до этого момента были вне политики, вне протестов, но их надо сделать своими сторонниками. На их глазах надо сделать, чтобы сотрудник милиции выглядел злом и демоном», — сказал Караев.

Как отметил глава МВД, провокаторам зачастую это удается. Таким образом пони притягивают мирное население на свою сторону, уверен министр.

Он также заявил, что вышедшие на акции протеста белорусы за три дня совершили 11 сознательных наездов на силовиков. «По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — возмутился он.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. По всем городам проходят жесткие задержания, против митингующих применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие, в свою очередь, отвечают коктейлями Молотова.