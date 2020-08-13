Глава МВД Белоруссии заявил о покушениях на силовиков

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что протестующие совершили более десяти покушений на убийство сотрудников правоохранительных органов. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ, интервью доступно на YouTube-канале.

По его словам, вышедшие на акции протеста белорусы за три дня совершили 11 сознательных наездов на силовиков. «По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — возмутился он.

Ранее Караев извинился перед случайно пострадавшими на массовых акциях протеста в стране гражданами. Кроме того, он высказался о революции в стране, которая порождает упадок жизни и прекращает работу экономики.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.