Глава МВД Белоруссии пообещал разобраться с превысившими полномочия силовиками

В Минске министр МВД Белоруссии Юрий Караев пообещал журналистам разобраться со всеми случаями превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в ходе разгона протестных акций. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, глава МВД республики сделал это заявление на митинге, проходящем в поддержку действующего президента страны Александра Лукашенко на площади Независимости. «Это очень плохо, я против этого», — заявил министр, пообещав провести проверку по каждому конкретному случаю, как только ситуация в стране стабилизируется.

Ранее 16 августа сообщалось, что к Дому правительства на площадь Независимости в Минске стягиваются усиленные наряды силовиков. Подъезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Эти меры безопасности принимаются в связи с проведением митинга сторонников Лукашенко.

В Белоруссии более семи дней проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с гостелеканалов увольняются сотрудники.

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