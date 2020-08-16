Тихановская попросила тюремщиков проявить гуманность к ее мужу

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская написала обращение в поддержку своего мужа Сергея, ранее задержанного белорусскими силовиками и находящегося в СИЗО. Заявление Тихановской в воскресенье, 16 августа, публикует Telegram-канал «Страна Для Жизни».

По словам политика, несмотря на переживания за граждан страны в связи с последними событиями, она не перестала думать о супруге, который более двух месяцев «безвинно лишен свободы». Она рассказала о тяжелых условиях, в которых содержится супруг: маленькая камера, мало воздуха, «тюрьма для большого человека». Тихановская попросила работающих в СИЗО тюремщиков нести службу в соответствии с законом и проявить человечность и гуманность.

Она напомнила своим сторонникам, что 18 августа у ее супруга день рождения, и попросила поддержать его письмами и открытками. Также политик выразила благодарность правозащитникам и волонтерам, поддерживающим ее мужа и других людей, которые «жестоко пострадали в результате мирных акций».

После выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, Тихановская уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей. В штабе рассказали, что видео, на котором она призывает граждан не выходить на протесты, было записано под давлением силовиков в кабинете главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидии Ермошиной.

На этом фоне в Белоруссии не стихают уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента.

15 августа сообщалось, что штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования совета для передачи власти.

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