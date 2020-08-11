Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

В штабе кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили об угрозах и давлении властей на нее. Заявление штаба приводит в своем Telegram-канале издание TUT.by.

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур. Их имен Колесникова не знает.

По ее словам, она понимает решение Тихановской, однако сама не планирует покидать Белоруссию. «Если бы я находилась в ее ситуации, возможно, меня тоже могли бы заставить. Когда есть дети, когда есть муж, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением», — заявила представительница кандидата.

Ранее в сети появилось видеообращение Тихановской, в котором она призывает белорусов не выходить на акции протеста и не противостоять милиции. В другом видео она объяснила, что решение покинуть Белоруссию приняла самостоятельно. Тихановская сказала, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.

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